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Spor, Futbol

Konyaspor sahasında Trabzonspor'u 2-1 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 2-1 yendi.

Abdullah Doğan  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Konyaspor sahasında Trabzonspor'u 2-1 yendi

Konya

12. dakikada konuk ekip öne geçti. Bardhi'nin sağ köşe gönderinden kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Trezeguet'in şutunda meşin yuvarlak Hamsik'in önünde kaldı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top, ağlarla buluştu: 0-1.

33. dakikada Moreno'nun pasına hareketlenen Pozuelo'nun sol kanattan sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

36. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Sol kanattan çizgiye inen Moreno'nun ayağının dışıyla gönderdiği topla altıpas üzerinde buluşan Pozuelo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

41. dakikada Trezeguet'in ortasında kale direği önünde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda Sehic, gole izin vermedi.

45+4. dakikada Bakasetas'ın Soner Dikmen'e müdahalesinde VAR'ın uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, Trabzonsporlu oyuncuya kırmız kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.

63. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında Diouf'un sert şutunda, Bardhi kale çizgisinde topu uzaklaştırdı.

74. dakikada Diouf'un ortasında defanstan seken topa bekletmeden vuran Pozuelo'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

82. dakikada Pozuelo'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Diouf'un kafa vuruşunda, defansa çarpan top kornere çıktı.

85. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile son buldu.

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