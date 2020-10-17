Konyaspor konuk ettiği Malatyaspor ile berabere kaldı

Konya
Süper Lig'in 5. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
1. dakikada Fofana'nın ceza sahasının dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.
20. dakikada Zeki Yavru'nun ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'in ellerinde kaldı.
29. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen Hadziahmetovic'in ceza yayı önünden sert şutunda top üstten auta gitti.
36. dakikada Shengelia'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
58. dakikada konuk ekip öne geçti. Cueva'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Zeki Yavru'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
80. dakikada Skubic'in ceza sahasının sağ çaprazından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'nun ellerinde kaldı.
83. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ömer Ali Şahiner'in sol köşe gönderinden gönderdiği topu Skubic altıpas içindeki Kravets'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 1-1.
90. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına ortasına Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Abdulsamed Damlu kontrol etti.
Karşılaşma 1-1 berabere bitti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.