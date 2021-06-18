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Spor, Futbol

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, hastaneye kaldırıldı

Kadir Yıldız   | 18.06.2021
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, hastaneye kaldırıldı

Kocaeli

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor'un teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Trabzon'da hastaneye kaldırıldı.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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