Kayserispor'da Campanharo 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Kayseri
Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gustavo Campanharo’nun karın ağrısı şikayeti üzerine yapılan incelemelerde akut apandisit tespit edilmiş olup laparoskopik apendektomi (kapali cerrahi) yöntemi ile tedavi edilmiştir." denildi.
Açıklamada, futbolcunun 3 hafta takımdan ayrı kalacağı belirtildi.
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