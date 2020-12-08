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Spor, Futbol

Kayserispor'da Campanharo 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Hes Kablo Kayserispor'da apandisit ameliyatı geçiren Gustavo Campanharo, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Müzahim Zahid Tüzün   | 08.12.2020
Kayserispor'da Campanharo 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Kayseri

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gustavo Campanharo’nun karın ağrısı şikayeti üzerine yapılan incelemelerde akut apandisit tespit edilmiş olup laparoskopik apendektomi (kapali cerrahi) yöntemi ile tedavi edilmiştir." denildi.

Açıklamada, futbolcunun 3 hafta takımdan ayrı kalacağı belirtildi.



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