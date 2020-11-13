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Spor, Futbol

Kayserispor'da bir futbolcu ile antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcu ile antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sercan Küçükşahin   | 13.11.2020
Kayserispor'da bir futbolcu ile antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kayseri

Kayserispor kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik heyet ve futbolculara Kovid-19 testi uygulandı. Test sonucunda bir oyuncu ve bir antrenör pozitif çıktı.

Açıklamada, Kovid 19'a yakalanan oyuncu ile antrenörün tedavisine başlanıldığı ve TFF ile Sağlık Bakanlığının ilgili izolasyon protokolünün titizlikle uygulandığı bildirildi.

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