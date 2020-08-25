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Spor, Futbol

Kayserispor Ziya Alkurt ile yollarını ayırdı

Kayserispor, orta saha oyuncusu Ziya Alkurt ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Ramazan Kaya   | 25.08.2020
Kayserispor Ziya Alkurt ile yollarını ayırdı

Kayseri

Hes Kablo Kayserispor, orta saha oyuncusu Ziya Alkurt ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Ziya Alkurt. Profesyonel futbolcumuz Ziya Alkurt ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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