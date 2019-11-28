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Spor, Futbol

Kayserispor Teknik Direktörü Uygun: Başarı için elimizden geleni yapıyoruz

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Güzel bir kadro oluşturacağız. Devre arası, bu şerefli ve onurlu formayı hak edecek futbolcu kardeşlerimizi buraya getireceğiz." dedi.

Murat Asil   | 28.11.2019
Kayserispor Teknik Direktörü Uygun: Başarı için elimizden geleni yapıyoruz

Kayseri

Süper Lig'de son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, bulundukları kötü durumdan çıkacaklarına olan inancını dile getirdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Veli Altınkaya ve basın mensuplarından oluşan heyet, Bülent Uygun'u kulüp tesislerinde ziyaret etti.

Burada konuşan Uygun, gazetecilerin kendi şehrinin takımına sahip çıkması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi.

Kayserispor'u basının da desteğiyle ayağa kaldıracaklarını belirten Uygun, "Burada birbirinden değerli duayen isimlerin olması ve bizleri ziyaretinizden dolayı çok mutluyum. Bizler başarı için elimizden geleni yapıyoruz. Siz, bütün Kayseri'nin dertlerini ve sorunlarını dile getiren, kalemi satın alınamayan özel insanlarsınız." ifadelerini kullandı.

Takımın durumunun iç açıcı almadığını, bunun da belli sebepleri bulunduğunu vurgulayan Uygun, şunları kaydetti:

"Kayserispor için el birliği ile güzel şeyler yapmamız gerekiyor. Berna (Gözbaşı) Hanım'la yeni bir yola çıkıyoruz. Sportif direktörümüz Bülent (Bölükbaşı) Bey de önümüzdeki süreçte güzel görevlerde bulunacaktır. Beraber transferlerimizi gerçekleştireceğiz. Güzel bir kadro oluşturacağız. Devre arası, bu şerefli ve onurlu formayı hak edecek futbolcu kardeşlerimizi buraya getireceğiz. Kayserispor'u bulunduğu yerden çıkartarak, bu sezon ufak da olsa bir tarih yazmış olacağız. Sonraki yıllarda da Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa Ligi'nde oynayan bir Kayserispor'u ortaya çıkartmak istiyoruz. Hedefimiz budur. Bu geçiş sürecinde bizleri biraz motive ederseniz iyi olacak. Başta sizlerin yazıları ve taraftarımızın desteği ile Kayserispor'umuzu kümede tutmuş olacağız." 

Ensari: Buraya dertleşmek için geldik

TSYD Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, görevine yeni başlayan Bülent Uygun'a destek olmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini aktardı.

Kayserispor'un içinde bulunduğu durumdan bir an önce kurtulması için medya mensupları olarak üzerlerine bir görev düşerse, yerine getirmeye hazır olduklarını belirten Ensari, şöyle konuştu:

"Buraya dertleşmek için geldik. Kayserispor, bu şehrin önemli bir markasıdır. Kayserispor, kişiler ve siyaset üstü bir kurumdur. Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi, bugün yeni şeyler söylememiz gerekiyor. Kulüp tarihinin ilk kadın başkanı (Berna Gözbaşı), cumartesi günü göreve başlayacak. Bir kongre dönemi yaşanacak. Biz medya mensupları olarak görevimizi biliyoruz. Kayserispor Süper Lig'de varsa, bizler de varız. Kayserispor küme düştüyse, herkes küme düşmüştür. Gereken desteği vermemiz gerekiyor."

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