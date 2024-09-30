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Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. -VTR-
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Spor, Futbol

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı

Murat Asil  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı

Kayseri

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