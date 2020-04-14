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Spor, Futbol

Kayserispor taraftarı futbolculara özlemini sosyal medyadaki canlı yayınlarla gideriyor

Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında liglerin ertelenmesiyle futbola ve takımlarına hasret kalan Kayserispor taraftarları, özlemini oyuncuların sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarda gideriyor.

Sercan Küçükşahin   | 14.04.2020
Kayserispor taraftarı futbolculara özlemini sosyal medyadaki canlı yayınlarla gideriyor

Kayseri

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da oyuncular, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarda taraftarlarla bir araya geliyor. 

Kulübün reklam ve pazarlamadan sorumlu yöneticisi Hasan Köse'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen canlı yayınlara binlerce taraftar katılıyor. 

Taraftarlar, günlerdir hasret kaldıkları oyuncuları görme imkanı bulmanın yanında, merak ettiklerini sorma fırsatı da yakalıyor. Oyuncular da hem taraftarlardan gelen soruları yanıtlıyor hem de evde devam ettikleri antrenmanlar hakkında bilgi veriyor. 

"Oyuncularımızın hazır hale gemesi çok zor olmayacak"

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke olarak zor günlerden geçtiklerini ancak insan sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu söyledi.

Oyuncuların evlerinde antrenman yapmaya devam ettiğini belirten Tokgöz, "Ligler yeniden başladığında oyuncularımızın hazır hale gemesi çok zor olmayacak. Çünkü çalışmaları düzenli bir şekilde sürüyor." ifadelerini kullandı.

"Bütün testlerin negatif çıkacağı güne kadar ligler başlayamaz"

Takımın da bir önce taraftarlarına kavuşmak istediğini vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızın duyduğu özlemi bizler de yaşıyoruz ancak şu an kimsenin aklında stada gidip maç izlemek yok. Önce bu virüs belasını ülkemizden defetmeyi düşünüyoruz. Zaten bütün testlerin negatif çıkacağı güne kadar ligler başlayamaz. Biz de bugünlerde sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız canlı yayınlarla oyuncular ile taraftarlarımızı buluşturuyoruz. Burada taraftarlarımız hem özlemini gideriyor hem de merak ettikleri soruları soruyor."

Tokgöz, ligler yeniden başladığında her şeyiyle hazır bir Kayserispor'un yeniden sahalara çıkacağını sözlerine ekledi. 

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