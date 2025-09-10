Dolar
41.27
Euro
48.35
Altın
3,655.46
ETH/USDT
4,328.60
BTC/USDT
112,314.00
BIST 100
10,490.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fransa’da hükümetin sosyo-ekonomik politikalarına tepki olarak ülke genelinde "Her şeyi durduralım" sloganıyla düzenlenen eylemler devam ediyor
logo
Spor, Futbol

Kayserispor, Gökhan Sazdağı'nın transferi için Beşiktaş ile anlaştıklarını açıkladı

Kayserispor Kulübü, Gökhan Sazdağı'nın transferi için Beşiktaş ile anlaştıklarını duyurdu.

Murat Asil  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
Kayserispor, Gökhan Sazdağı'nın transferi için Beşiktaş ile anlaştıklarını açıkladı

Kayseri

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamıza verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

Gökhan Sazdağı'ndan Kayserispor'a veda mesajı

Zecorner Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı, veda mesajı yayımladı.

Sazdağı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güzel anılar biriktirdiği, iyi dostluklar edindiği Kayseri'den ayrılık vakti geldiğini ifade etti.

Kendisine değer katan ve gelişimimde en büyük pay sahibi olan bu kulübün kendisi ve ailesi için her zaman çok önemli olacağını vurgulayan Sazdağı, kaptanlığını onurla taşıdığı, formasını gururla giydiği kulübünden 5'inci senede ayrıldığını belirtti.

Kayserispor taraftarının her koşulda yanlarında olduğunu aktaran Sazdağı, şunları kaydetti:

"Birlikte iyi ve kötü günlerimiz oldu ama her defasında bu şehir kenetlendi ve sonunda hedefine yürüdü. Şartlar ne olursa olsun bu kulübe iyi hizmetler verebilmek tek amacımdı. Yıllar boyu beraber omuz omuza mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, her şartta bizi destekleyen taraftarlarımıza, kulüp çalınanlarımıza, eski başkanlarımıza, hocalarımıza, yöneticilerimize, başkanımız Nurettin Açıkalın'a ve daha nice emek verenlere çok teşekkür ediyorum. Benim için her daim önemli kalacak olan abim Baki Ersoy'a (MHP Kayseri Milletvekili) teşekkürlerimi sunuyorum. Onun bu takım üzerindeki ve özellikle bendeki emeği kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çoktur. Şimdi benim için yeni bir hikaye yazma vakti. Bu hikayeyi yazarken dualarınızı ve desteklerinizi her daim bekliyorum. Bu şehirden güzel ayrılmak yaşanılabilecek en güzel duyguydu benim için. Başarılar Kayserispor. Hakkınızı helal edin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Ülkemizin 2100 yılına kadar iklim projeksiyonlarını oluşturuyoruz
İzmir'de Buca ve Karşıyaka belediyelerinin çalışanları iş bırakma eylemlerini sürdürdü
Yağlanan dip balıklarını "en lezzetli sezonunda tüketin" önerisi
Tarım ve Orman Bakanlığı, her ay farklı temalarla öğrencileri doğayla buluşturacak
İstanbul'da rüşvetle sahte evrak düzenledikleri belirlenen 54 şüpheliye operasyon

Benzer haberler

Kayserispor, Gökhan Sazdağı'nın transferi için Beşiktaş ile anlaştıklarını açıkladı

Kayserispor, Gökhan Sazdağı'nın transferi için Beşiktaş ile anlaştıklarını açıkladı

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 2000'li yıllarda 23'er farklı teknik direktörle çalıştı

Cengiz Ünder, Beşiktaş taraftarının önüne çıkmak için sabırsızlanıyor

Beşiktaş'ta Taylan Bulut yerli oyuncu statüsünde forma giyecek

Beşiktaş'ta Taylan Bulut yerli oyuncu statüsünde forma giyecek
Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, Spartak Moskova'ya transfer oldu

Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, Spartak Moskova'ya transfer oldu
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in bonservisinin Pafos'a kiralandığını duyurdu

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in bonservisinin Pafos'a kiralandığını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet