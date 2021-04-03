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Spor, Futbol

Kayseri'de berabirlik

Süper Lig'in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

Ergün Haktanıyan   | 03.04.2021
Kayseri'de berabirlik Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Kayseri

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Göztepe karşılaşması 1-1 sona erdi.

10. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza yayı dışından Pedro Henrique sert vurdu. Kaleci İrfan Can Eğribayat güçlükle topu kornere çeldi.

14. dakikada Attamah, sağ kanattan taşıdığı meşin yuvarlağı ceza yayı içine gönderdi. Pedro Henrique'nin kaleyi cepheden gören noktadan sert vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Lennon'un sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

38. dakikada rakiplerinden sıyrılan Pedro Henrique'nin sert şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı önledi.

41. dakikada Göztepe atağında sol kanattan topu taşıyan Halil Akbunar'ın yerden ortasında kale önünde meşin yuvarlağa kimse dokunamadı. Top auta çıktı.

45. dakikada Kvrzic rakibini geçerek ön direğe doğru ortasını yaptı. Topu takip eden Pedro Henrique'nin vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti.

İlk yarı, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Topla buluşan ve rakibinden sıyrılan Jahovic'in ceza yayı çizgisi önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

58. dakikada Kayserispor atağında savunmanın arkasına atılan topu İlhan Parlak bekletmeden kale önüne gönderdi. Muğdat Çelik'in sert vuruşunda, üst direğe çarpıp oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

70. dakikada Kayserispor, ceza yayı çizgisi üzerinden serbest atış kazandı. İlhan Parlak'ın vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

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