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Spor, Futbol

Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Ercan Çakar,Mücahit Hüseyin Eroğul   | 02.11.2020
Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mızda teknik direktörlük görevi üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Altınparmak'tan veda mesajı

Kasımpaşa Kulübü ile yolları ayrılan Mehmet Altıparmak, lacivert-beyazlı ekibe veda etti. 

Altıparmak, Twitter hesabından paylaştığı veda mesajında, "Kasımpaşa Kulübü ile anlaşmamızı fikir ayrılıkları sebebiyle sonlandırmış bulunuyoruz. Görev süremiz boyunca gösterdikleri olumlu yaklaşım dolayısıyla futbolcu kardeşlerime, kulüp çalışanlarına ve taraftarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Sezon başında göreve getirilen Mehmet Altıparmak yönetiminde 7 Süper Lig maçına çıkan Kasımpaşa, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı.

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