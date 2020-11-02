Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

İstanbul
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kasımpaşa'mızda teknik direktörlük görevi üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Kamuoyuna Duyuru | Mehmet Altıparmak pic.twitter.com/tt1pqcmq8h— KASIMPAŞA (@kasimpasa) November 2, 2020
Altınparmak'tan veda mesajı
Kasımpaşa Kulübü ile yolları ayrılan Mehmet Altıparmak, lacivert-beyazlı ekibe veda etti.
Altıparmak, Twitter hesabından paylaştığı veda mesajında, "Kasımpaşa Kulübü ile anlaşmamızı fikir ayrılıkları sebebiyle sonlandırmış bulunuyoruz. Görev süremiz boyunca gösterdikleri olumlu yaklaşım dolayısıyla futbolcu kardeşlerime, kulüp çalışanlarına ve taraftarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
November 2, 2020
Sezon başında göreve getirilen Mehmet Altıparmak yönetiminde 7 Süper Lig maçına çıkan Kasımpaşa, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.