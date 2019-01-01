Kasımpaşa yarın topbaşı yapacak

İSTANBUL

Kasımpaşa Futbol Takımı, sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak.

Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık'ta Beşiktaş'ı 4-1 yenen ve ilk yarıyı 29 puanla 4. sırada tamamlayan lacivert-beyazlılarda teknik direktör Mustafa Denizli, futbolcularına 10 gün izin verdi.

İzni sona eren lacivert-beyazlı takım, tatil dönüşü ilk antrenmanını Kemerburgaz'daki tesislerinde gerçekleştirecek. Bir süre İstanbul'da çalışacak Kasımpaşa'da kamp programı ise henüz belli olmadı.

Kasımpaşa, ikinci yarıdaki ilk resmi maçını 15, 16 veya 17 Ocak'ta Spor Toto Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacak.

Muhabir: Emrah Oktay



