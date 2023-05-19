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Spor, Futbol

Kasımpaşa, yarın İstanbulspor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın İstanbulspor'u ağırlayacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Kasımpaşa, yarın İstanbulspor'u konuk edecek

İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Sivasspor maçının uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Günay Güvenç, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.

Ligde üst üste 4 maçlık puan kaybının ardından oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Kasımpaşa, 10. galibiyetini elde etti.

Üst üste 2 maçını kazandıktan sonra Galatasaray'a 2-0 yenilen sarı-siyahlı ekip, 10 galibiyet, 5 beraberlik, 17 yenilgiyle 35 puan toplayıp, 15. sırada haftaya girdi.

37 puanı bulunan lacivert-beyazlı ekip, 13. basamakta yer alıyor.

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