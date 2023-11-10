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Spor, Futbol

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

Hilmi Sever  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de yarın Kayserispor'u ağırlayacak

İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde geride kalan 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 18 puanla 7. sırada girdi.

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanan Mondihome Kayserispor, 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 19 puan topladı.

Kayserispor, Kasımpaşa'nın 1 puan önünde ligde 6. sırada bulunuyor.

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