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Spor, Futbol

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Emre Doğan   | 19.09.2020
Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek

İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Kasımpaşa'da Mickael Tirpan, Çağtay Kurukalıp, Evren Eren Elmalı ve Berat Kalkan sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Oussama Haddadi'nin durumu ise karşılaşma saatinde belli olacak. Lacivert-beyazlı takımda ayrıca Fode Koita ile Gerard Gohou müsabakada görev yapamayacak.

Ligin ilk haftasında iki takım da sahadan puansız ayrıldı. Kasımpaşa, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a 1-0, Çaykur Rizespor ise sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.

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