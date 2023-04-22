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Spor, Futbol

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek.

Ercan Çakar  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak

İstanbul

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 33 puanı bulunuyor. Lacivert-beyazlı takım, averajla 12. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı 29 maçın 9'unu kazanan, 12'sinde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Arabam.com Konyaspor ise hanesine yazdırdığı 39 puanla haftaya 9. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.

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