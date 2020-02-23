Kasımpaşa Süper Lig'de yarın Denizlispor'u ağırlayacak

İstanbul
Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet elde edemeyen Kasımpaşa, kötü gidişe Denizlispor karşısında son vermek istiyor.
Lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 12 maçta sadece 4 puan toplayabildi. Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, ligde 16 puanla 17. sırada yer alıyor.
Kasımpaşa'da Mame Thiam, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan müsabakayı Kasımpaşa, 1-0 kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.