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Spor, Futbol

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Emre Doğan   | 13.12.2019
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

İstanbul

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Kasımpaşa, ligde oynadığı son 4 maçta sahadan puansız ayrıldı. Süper Lig'de son galibiyetini 9. haftada Göztepe ile deplasmanda oynadığı maçta alan lacivert-beyazlı takım, 12 puan ve averajla 15. sırada yer alıyor.

Tayfur Havutçu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Karim Hafez ile sakatlıkları süren David Pavelka, Mame Thiam, Yusuf Erdoğan ve Olivier Veigneau karşılaşmada forma giyemeyecek.

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