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Spor, Futbol

Kasımpaşa, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Hilmi Sever  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Kasımpaşa, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

İstanbul

3. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahasına yükselttiği topu Aytaç Kara kontrol etti. Kaleciden de sıyrılan Aytaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

27. dakikada Kasımpaşa ikinci golüne yaklaştı. Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'un ceza sahası dışında kontrol etmek istediği topu kapan Da Costa ceza sahasına girdi. Okan'ın kalesine döndüğü pozisyonda Da Costa'nın dar açıdan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

28. dakikada gelişen Samsunspor atağında, Holse'nin pasıyla Kasımpaşa ceza sahasında topla buluşan Taylan'ın sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada Kasımpaşa'nın Aytaç ile sol kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerine gelen topa Da Costa kafayı vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak ardından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.

61. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Kasımpaşa atağında, Fall ceza sahasına girdi, penaltı noktası önüne hareketlenen Da Costa'ya pasını erdi. Da Costa'nın gelişine vuruşunda kaleci Okan sağına uzanıp topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı Kasımpaşa 1-0 kazandı.

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