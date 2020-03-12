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Spor, Futbol

Kasımpaşa ligin 26. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Süha Gür   | 12.03.2020
Kasımpaşa ligin 26. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek

İstanbul

Süper Lig'in 26. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe karşılaşmasını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde ikinci yarıya oldukça kötü bir başlangıç yapan Kasımpaşa, son 3 maçında ise yükselişe geçti ve 7 puan topladı.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki Kasımpaşa, 23 puanla 16. sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesinde 3 eksik var.

Sakatlıkları devam eden kaleci Fatih Öztürk ile oyunculardan Loret Sadiku ve David Pavelka, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

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