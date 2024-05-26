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Spor, Futbol

Kasımpaşa Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Kasımpaşa Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleşti.

İlk yarı

4. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Fall'un içeri çevirdiği topu Da Costa ağlara gönderdi: 1-0.

20. dakikada Semih Kılıçsoy rakibinden kaptığı topla ceza sahasına sol çaprazdan girip şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi.

35. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun sağdan ortaladığı topu arka direkte Semih Kılıçsoy tamamladı, meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

57. dakikada Semih Kılıçsoy topu savunmanın üzerinden aşırtarak Fahri'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncunun şutunda, kaleci gole izin vermedi.

60. dakikada Kasımpaşa skoru 2-0 yaptı. Aytaç Kara'nın sağdan ortaladığı topu arka direkte Yasin Özcan tamamladı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

87. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Ceza sahası sol çaprazında Cenk Tosun'la paslaşan Semih Kılıçsoy çaprazdan şutunda topu ağlara gönderdi: 2-1.

Kasımpaşa, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Siyah-beyazlı takımda kupa finalinde forma giyen 10 oyuncu görev almadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-2 yenerek 11. kez zafere ulaşan ve gelecek sezon Avrupa'yı garantileyen Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına 10 değişiklik yaparak çıktı.

Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın 11'inden sadece Arthur Masuaku'ya forma veren teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Kasımpaşa karşısında müsabakaya Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Demir Ege Tıknaz, Alex Oxlade-Chamberlain, Fahri Kerem Ay, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.

Fahri Kerem ilk kez 11'de

Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Fahri Kerem Ay, A Takım'la ilk kez 11 kişilik kadroda yer aldı.

Corendon Alanyaspor ile oynanan lig maçının uzatma dakikalarında ilk kez siyah-beyazlı takımda görev alan 2005 doğumlu oyuncu, Kasımpaşa maçında orta sahada görev yaptı.

Bu sezon çeşitli karşılaşmalarda forma giyen Mustafa Hekimoğlu da ilk kez 11'de forma giydi.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Beşiktaşlı taraftarlar, sezonun son maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Siyah-beyazlılar, kendilerien ayrılan bölümü doldurarak takımlarını destekledi.

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