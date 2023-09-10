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Spor, Futbol

Japonya-Türkiye maçını Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 12 Eylül Salı günü Japonya ile oynayacağı özel maçı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.

Can Öcal  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Japonya-Türkiye maçını Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Belçika'nın Gent kentinde bulunan Cegeka Arena oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Lindhout'un yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Roy de Nas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jonathan Lardot olacak.

Maçta Erwin Blank VAR, Ingmar Oostrom ise AVAR olarak görev yapacak.

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