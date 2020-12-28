İttifak Holding Konyaspor ve Çaykur Rizespor puanları paylaştı

Konya
Süper Lig'in 15. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşması 1-1 sona erdi.
2. dakikada Skubic'in ceza sahası içinden pasına hareketlenen Hadziahmetovic'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.
7. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Hadziahmetovic'in kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.
10. dakikada ceza sahası için kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Shengelia'nın şutunda, top yandan auta çıktı.
20. dakikada Samudio'nun sağ kanattan pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Skoda'nın vuruşunda, top auta gitti.
31. dakikada Tunay Torun'un ceza sahasına yakın noktadan sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fernando'nun sert şutunda, kaleci Sehic soluna gelen topu tokatlayarak kornere gönderdi.
65. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Skoda'nın sert şutu kaleci Sehic'ten dönerken, pozisyonu takip eden Tunay Torun meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
90+3. dakikada Yasin Pehlivan'ın Daci'ye müdahalesi sonrası VAR'a giden hakem Burak Şeker, Yasin Pehlivan'ı direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
İttifak Holding Konyaspor cephesi
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilişkin, "Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Bugün de kaybetmedik." dedi.
Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta galip geldikleri için morallerinin yüksek olduğunu, o yüzden de maça iyi başladıklarını söyledi.
İlk 15 dakikada bir gol bulduklarını ifade eden Kartal, şunları kaydetti:
"İki tane de yüzde yüz gol kaçırdık. Bu golleri atabilseydik, maçı kazanan taraf olabilirdik. Daha sonra Çaykur Rizespor'un baskılı oyunu karşısında biraz geri çekildik. Çaykur Rizespor'un da pozisyonları vardı. İlk devreyi 1-0 önde kapattık. İkinci yarı oyunu dengeledik ama duran toptan beklemediğimiz bir gol yedik. Sakat ve hasta oyuncularımız nedeniyle takımda rotasyon yapamıyoruz. Hep aynı oyunculara yüklendiğimiz için yük dağılımını yapamıyoruz. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı, maç 1-1 berabere bitti. Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Bugün de kaybetmedik. Kazanabilirdik de. Bir puan için oyuncularımı tebrik ediyorum."
Tomas: "1 puanla ayrılmak da fena değil"
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Konya deplasmanın zor geçeceğini bildiklerini ve ona göre hazırlandıklarını söyledi.
Maça kötü başladıklarını ve duran toptan kötü bir gol yediklerini anlatan Tomas, "İlk yarının ortasında toparladık, güzel paslar da yaptık. İkinci devreye daha iyi başladık. Hem kenardan hem de merkezden hücum yaptık. Gol de attık. Ayrıca 2-3 tane daha pozisyona girdik ancak değerlendiremedik. Zorlu Konyaspor deplasmanından 1 puanla ayrılmak da fena değil." diye konuştu.
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