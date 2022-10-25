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Spor, Futbol

İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yunus Kaymaz   | 25.10.2022
İstanbulspor, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni teknik direktörümüz Fatih Tekke, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan 5 yıllık profesyonel sözleşmeye imzasını attı." denildi.

Paylaşımda, Tekke ve Sarıalioğlu'nun yer aldığı imza töreni fotoğraflarına da yer verildi.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle dün takımdan ayrıldığını duyurmasının ardından 45 yaşındaki Fatih Tekke, kariyerinde üçüncü kez İstanbulspor'un başına geçti.

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