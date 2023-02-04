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Spor, Futbol

İstanbulspor, Süper Lig’de yarın Alanyaspor’u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında İstanbulspor, yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bozhan Memiş   | 04.02.2023
İstanbulspor, Süper Lig’de yarın Alanyaspor’u konuk edecek

İstanbul

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Geride kalan 21 lig maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan İstanbulspor, 18 puanla ligde 18. sırada yer alıyor.

Trabzonspor ve Kayserispor mağlubiyetlerinin ardından hafta içinde deplasmanda Arabam.com Konyaspor’u 1-0 yenen sarı-siyahlılar, puanını 18 yaparak düşme hattının dışındaki rakipleriyle arasındaki puan farkını 3’e indirdi.

Beşiktaş yenilgisinin ardından evinde Demir Grup Sivasspor’u konuk eden Corendon Alanyaspor, rakibine 3-0 kaybederken son 2 maçını da puansız tamamladı.

Ligde 21 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi alan turuncu-yeşilli takım, 25 puanla 10. sırada yer alıyor.

İstanbulspor'da 6 oyuncu ceza sınırında

İstanbulspor'da 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

David Jensen, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Muammer Sarıkaya, Okan Erdoğan ve Valon Ethemi de kart sınırında olan isimler. Bu futbolcular, yarın kart görmesi durumunda Sivasspor mücadelesinde oynayamayacak.

Ev sahibi ekipte forvet oyuncusu Eze, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Konuk ekipte ise Leroy Fer, Fatih Aksoy ve Umut Güneş ceza sınırındaki oyuncular. Bu 3 oyuncu, İstanbulspor karşısında kart görmesi halinde Medipol Başakşehir karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Ligin ilk yarısında Alanya’da oynanan karşılaşmadan İstanbulspor 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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