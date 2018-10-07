İstanbul'da golsüz beraberlik

Fotoğraf: AA/İsa Terli

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı 0-0 berabere tamamlandı.

15. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağdan hareketlenen Isla'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Slimani, meşin yuvarlağı Ayew'e aktardı. Ayew'in karşı karşıya müsait durumda vuruşunda kaleci Mert Günok topu ayaklarıyla kurtardı.

16. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kaleyi cepheden gören pozisyonda sert vuruşunda, top savunmada Reyes'e çarparak kale direğinin dibinden kornere gitti.

30. dakikada solda topla buluşan Slimani'nin şut açısını bulduktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Visca'nın hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda Neustaedter'den seken top, penaltı noktasında Mossoro'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

43. dakikada Neustaedter'in uzun pasında ceza yayı üzerinde Ayew topu Slimani'ye aktardı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Mert Günok'tan seken top, altıpasın solunda Eljif'in önünde kaldı. Makedon oyuncunun vuruşunda kaleci Harun Tekin topu ayaklarıyla kornere çeldi.

45+2. dakikada soldan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda Eljif'e çarpan topu kaleci Mert Günok iki hamlede çıkardı.

48. dakikada Isla'nın etkili ortasına altıpasın önünde iyi yükselen Eljif Elmas'ın kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.



57. dakikada Visca'nın yerden pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Elia'nın gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.



60. dakikada Jailson ile verkaç yaptıktan sonra yay üzerinde topla buluşan Benzia'nın şutunda, savunmada Da Costa'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

67. dakikada Visca'nın pasını yay üzerinde iyi kontrol eden Jojic'in vuruşunda top kaleci Harun'da kaldı.



71. dakikada soldan Mehmet Topal'ın yerden ortasında altıpasın sağında topla buluşan Isla, meşin yuvarlağı penaltı noktasında bulunan Eljif'e çıkardı. Eljif'in vuruşunda savunmaya çarpan top yeniden Makedon futbolcunun önünde kaldı. Eljif'in sol ayağıyla vuruşunda top yandan auta gitti.



78. dakikada Jojic'in sağdan pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Visca'nın uygun durumda vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.



88. dakikada Benzia'nın ortasında Skrtel'den seken top Ayew'e çarparak auta gitti.



90+2. dakikada Benzia'nın savunma arkasına pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Slimani'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.



Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Medipol Başakşehir beraberlik serisini bozamadı

Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'in beraberlik serisi 3 maça çıktı. Ligde üst üste üçüncü beraberliğini alan turuncu-lacivertli ekip puanını 15'e yükseltti.

Bu sezon ikinci kez sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin puanı ise 8 oldu.

VAR sistemi bozuldu

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin arıza yapması nedeniyle, turuncu-lacivertli takımın 82. dakikada attığı gol incelenemedi.



Medipol Başakşehir, 82. dakikada Elia ile attığı gol, yan hakemin uyarısıyla verilen ofsayt kararıyla iptal edildi. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, VAR'a başvurmak istedi ancak sistemin çalışmaması nedeniyle kararı tek başına almak zorunda kaldı. 80. dakikada arızalanan sistem 84. dakikada yeniden çalışmaya başladı.



Turuncu-lacivertli oyuncuların ve yedek kulübesinin itirazı ise sonucu değiştirmedi.

Muhabir: Süha Gür-Hilmi Sever