Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.80
BIST 100
93,267.88
Altın
1,322.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Spor, Futbol

İstanbul milli takım için kırmızı beyaza bürünecek

İstanbul'da, İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek amacıyla Galata Kulesi ve boğaz köprüleri ile Haliç Metro Geçiş Köprüsü'ne, Türk bayrağı yansıtılıp kırmızı beyaz ışıklandırma yapılacak.

Murat Paksoy   | 11.06.2019
İstanbul milli takım için kırmızı beyaza bürünecek

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bu akşam İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’na destek için Galata Kulesi ve boğaz köprüleri ile Haliç Metro Geçiş Köprüsü'ne, Türk bayrağı yansıtıp kırmızı beyaz ışıklandırma yapacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme müsabakalarında Fransa'yı yenerek yoluna namağlup devam eden A Milli Futbol Takımı’na bu akşam oynayacağı İzlanda maçı öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de destek verecek.

H Grubu’nun lideri olarak yoluna devam eden milli takımın, bu akşam deplasmanda oynayacağı İzlanda maçı öncesi İstanbul'un önemli noktaları kırmızı beyaza bürünecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "#İstanbulKırmızıBeyaz" sloganıyla, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Haliç Metro Geçiş Köprüsü'nde kırmızı beyaz ışıklandırma yapacak ve ay yıldızlı bayrağı yansıtacak.

Maç meydanlarda dev ekranlardan yayınlayacak

Ayrıca üst geçitlere millilere destek pankartları asan büyükşehir belediyesi, İstanbul genelindeki meydanlarda da İzlanda-Türkiye maçını dev ekranlardan yayınlayacak.

Havanın kararmasıyla başlayacak etkinlik, sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da ikinci Modi dönemi
Rusya ve Çin: Batının gölgesindeki 'mantık evliliği' tazelendi
İhracatta Ricardo modeli ve Türkiye-ABD ticareti
İsrail siyaseti sil baştan
İngiliz sağlık sistemi ABD’li şirketlere mi satılacak?

Benzer haberler

Milliler, Fransa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Milliler, Fransa maçının hazırlıklarını sürdürdü

EURO 2020 elemelerinde 3. hafta heyecanı başlıyor

Milliler Konya'da sahaya liderlik için çıkacak

A Milli Futbol Takımı Antalya'dan ayrıldı

A Milli Futbol Takımı Antalya'dan ayrıldı
Türkiye Fransa karşısında galibiyet peşinde

Türkiye Fransa karşısında galibiyet peşinde
Türkiye ile Fransa 10 yıl sonra karşı karşıya

Türkiye ile Fransa 10 yıl sonra karşı karşıya