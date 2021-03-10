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İran'dan IKBY'nin bölge ülkelerinin topraklarını içeren haritanın resmedildiği pul bastırma planına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye, İran, Irak ve Suriye topraklarını da içeren bir haritanın resmedilmesine tepki gösterdi.

Ahmet Dursun   | 10.03.2021
İran'dan IKBY'nin bölge ülkelerinin topraklarını içeren haritanın resmedildiği pul bastırma planına tepki

Ankara

İran Dışişleri Bakanlığı, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye, İran, Irak ve Suriye topraklarını da içeren bir haritanın resmedilmesine tepki gösterdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, IKBY tarafından sergilenen pullarda bölge ülkelerinin yer aldığı haritanın resmedilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Hatibzade, "İran, Irak hükümetine bu konu hakkındaki itirazlarını ileterek, bu dostça olmayan eylemin derhal düzeltilmesi için çağrıda bulunmuştur." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un 7 Mart'taki Erbil'i ziyareti dolayısıyla Türkiye ve İran'ın aralarında bulunduğu bölge ülkelerinin topraklarının bir kısmını da içeren haritanın resmedildiği hatıra pulu sergilenmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada plana tepki gösterilmiş, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." denilmişti.

IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil ise "Birkaç sanatçı pulun basılması için dizayn örnekleri sundu. Ancak şu ana kadar hiçbir pul, basım için onaylanmadı. Basım için seçilecek olan pul dizaynı, yasa ve kanunlara göre olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.


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