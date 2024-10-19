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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Antalyaspor Teknik Direktörü Alex De Souza basın toplantısında konuştu. –VTR-
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Spor, Futbol

ikas Eyüpspor, konuk ettiği Göztepe'yi mağlup etti

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Can Öcal  | 19.10.2024 - Güncelleme : 19.10.2024
ikas Eyüpspor, konuk ettiği Göztepe'yi mağlup etti

İstanbul

İlk yarı 

7. dakikada Matsuki'nin sol taraftan kullandığı kornerde Heliton'un penaltı noktası civarından kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

19. dakikada Eyüpspor öne geçti. Saiz'in pasında ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Thiam, şutunu çekti. Kaleci Lis'den dönen topu tamamlayan Ahmed Kutucu, fileleri havalandırdı: 1-0

24. dakikada Ahmed Kutucu'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Lis, topu direk dibinden çeldi. Dönen topu önünde bulan Dubois'in şutunda, kaleci Lis yine gole izin vermedi. Seken topu kontrol eden Emre Akbaba, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Robin Yalçın'a aktardı. Robin Yalçın'ın zayıf vuruşunda Lis, topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı 

63. dakikada Dubois'in pasında topla buluşan Thiam, sol kanattan orta açtı. Arka direkteki Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

76. dakikada Midtsjö'nün pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada Nielsen'in sağdan açtığı ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Romulo'nun, kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunda kaleci Berke, meşin yuvarlağı çeldi. Berke, seken topu önünde bulan Tijanic'e de ayağıyla müdahale ederek meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.

Eyüpspor karşılaşmayı 1-0 kazandı.



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