ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u mağlup etti

İstanbul
İlk yarı
2. dakikada ikas Eyüpspor gole yaklaştı. Ampem'in sağ taraftan çizgiye kadar indikten sonra yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerindeki Tayfur Bingöl gelişine vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.
21. dakikada Vezo'nun sağ taraftan gönderdiği pasla hareketlenen Ampem'in ceza sahası önünden şutunda Thiam'a çarpan top ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından 25. dakikada ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
45+3. dakikada ev sahibi ekibin golü geldi. Sol taraftan kullanılan köşe atışında Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kurtarsa da seken topu arka direkte Robin Yalçın tamamladı: 1-0.
İlk yarı, Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
60. dakikada Robin Yalçın'ın uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Meraş'ın çaprazdan şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.
63. dakikada ikas Eyüpspor penaltı kazandı. Tayfur Bingöl'ün soldan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Kutucu, Makouta'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 65'inci dakikada penaltıyı kullanan Emre Akbaba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
68. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Hwang'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Berke Özer'de kaldı.
76. dakikada ev sahibi ekip üçüncü golünü attı. Ahmed Kutucu'nun sol taraftan yerden sert pasında Thiam, ceza sahası içinde gelişine vurarak topu filelerle buluşturdu: 3-0.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.