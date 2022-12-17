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Spor, Futbol, Katar 2022

Hırvatistan dünya üçüncüsü oldu

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-1 mağlup eden Hırvatistan dünya üçüncüsü oldu.

Hilmi Sever   | 17.12.2022
Hırvatistan dünya üçüncüsü oldu Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Doha

2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan, Fas'ı 2-1 mağlup etti.

Hırvatistan, Katar'da düzenlenen turnuvayı üçüncü tamamladı. Dünya Kupası'nda sergilediği performansla büyük bir başarıya imza atan Fas ise dördüncü oldu.

7. dakikada Hırvatistan öne geçti. Majer'in uzak mesafeden kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Perisic, topu kafayla penaltı noktası civarına gönderdi. Gvardiol'un yaptığı şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından ağlarla buluştu: 1-0.

9. dakikada Fas beraberliği yakaladı. Ziyech'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Majer'den sekerek havalanan topu takip eden Dari, altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

42. dakikada Hırvatistan ikinci golü buldu. Livaja'nın kısa pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Orsic'in ayak içi vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak ağlara gitti: 2-1.

Hırvatistan, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

75. dakikada Fas gole yaklaştı. En-Neysri'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Gvardiol gole izin vermedi.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Hırvatistan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Hırvatistan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Fas ise turnuvayı dördüncü tamamladı.


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