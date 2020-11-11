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Spor, Futbol

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic: Çok dostane bir maç oldu

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Türkiye ile 3-3 berabere kaldıkları maçta iyi bir oyun olduğunu ve karşılaşmanın da dostça sona erdiğini söyledi.

Hilmi Sever   | 11.11.2020
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic: Çok dostane bir maç oldu Fotoğraf: İsa Terli / AA

İstanbul

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Çok dostane bir maç oldu. Altı gol atıldı. Özellikle bundan memnun kaldığımı söylemek isterim. Memnum olmadığım nokta ise 3 gol yemiş olmamız. Bu 3 golün kendi suçumuz olduğunu düşünüyorum. Defansta bugün zayıftık." ifadelerini kullandı. 

Hırvat teknik adam, ikinci yarıya çıkmayan Vida'nın performansının sorulması üzerine ise, "Kendi planımıza göre oyuncularımızı sahaya sürdük. Bir süre oynadı daha sonra değiştirmek istedik. Oyuncu performanslarını daha sonra kendi içimizde değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Dalic, son olarak kadroya alamadıkları oyuncularının durumunu takip ettiklerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarına göre onlarla ilgili karar vereceklerini belirtti.

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