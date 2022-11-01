Hırvat hakem Bebek, Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında dördüncü hakem olarak görev alacak
UEFA Avrupa Ligi'nde yaklaşık 7 yıl önce yönettiği Fenerbahçe maçında verdiği kararlarla tartışmalara neden olan Hırvat hakem Ivan Bebek, yeniden sarı-lacivertli takımın maçında görevlendirildi.
İstanbul
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda, 3 Kasım Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla deplasmanda oynayacağı maça Hırvatistan Futbol Federasyonundan Duje Strukan'ı atayan UEFA, dördüncü hakem olarak ise Ivan Bebek'e görev verdi.
2015-2016 sezonunda, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Portekiz ekibi Braga ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi yöneten 45 yaşındaki Bebek, 4-1 Braga'nın üstünlüğüyle sona eren ve sarı-lacivertli ekibin kupaya veda ettiği maça, verdiği kararlarla damga vurmuştu.
Fenerbahçe, 17 Mart 2016'da oynanan maçı 66. dakikada Mehmet Topal, 87. dakikada Alper Potuk ve 90+5. dakikada Volkan Şen'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 8 kişi tamamlamıştı.
Bebek, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'yı da itirazlarından dolayı 44. dakikada tribüne göndermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.