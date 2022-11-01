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Spor, Futbol

Hırvat hakem Bebek, Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında dördüncü hakem olarak görev alacak

UEFA Avrupa Ligi'nde yaklaşık 7 yıl önce yönettiği Fenerbahçe maçında verdiği kararlarla tartışmalara neden olan Hırvat hakem Ivan Bebek, yeniden sarı-lacivertli takımın maçında görevlendirildi.

Yunus Kaymaz   | 01.11.2022
Hırvat hakem Bebek, Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında dördüncü hakem olarak görev alacak

İstanbul

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda, 3 Kasım Perşembe günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla deplasmanda oynayacağı maça Hırvatistan Futbol Federasyonundan Duje Strukan'ı atayan UEFA, dördüncü hakem olarak ise Ivan Bebek'e görev verdi.

2015-2016 sezonunda, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Portekiz ekibi Braga ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi yöneten 45 yaşındaki Bebek, 4-1 Braga'nın üstünlüğüyle sona eren ve sarı-lacivertli ekibin kupaya veda ettiği maça, verdiği kararlarla damga vurmuştu.

Fenerbahçe, 17 Mart 2016'da oynanan maçı 66. dakikada Mehmet Topal, 87. dakikada Alper Potuk ve 90+5. dakikada Volkan Şen'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 8 kişi tamamlamıştı.

Bebek, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'yı da itirazlarından dolayı 44. dakikada tribüne göndermişti.

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