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Spor, Futbol

Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş forması giyen Hırvat milli futbolcu Domagoj Vida'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kayhan Gül   | 12.11.2020
Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Saraybosna

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye ile dün akşam oynadıkları özel maç için pazartesi günü futbolculara uygulanan rutin Kovid-19 testlerinin tamamının negatif olduğu belirtilirken dün sabah, bir sonraki İsveç maçı için yapılan rutin testlerde Vida'nın sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Sağlık ekibinin ilk bilgiyi devre arasında aldığı ifade edilen açıklamada, bu gelişmeler neticesinde Teknik Direktör Zlatko Dalic'in ikinci devre başlamadan Vida'yı oyundan aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Hırvat futbolcunun salgın prosedürleri gereği ikinci test sonucu belli olana dek izole edildiği ve İstanbul'da kalacağı bildirildi.

Test sonuçları negatif çıkan diğer kafile üyelerinin İsveç'e hareket edeceği belirtilen açıklamada, Vida'nın yanı sıra bir federasyon yetkilisinin de test sonucunun pozitif çıktığı ancak bu kişinin takımla teması olmadığı kaydedildi.



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