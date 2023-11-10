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Spor, Futbol

Hatayspor, yarın Mersin'de Galatasaray'ı konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak.

Mustafa Ünal Uysal  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Hatayspor, yarın Mersin'de Galatasaray'ı konuk edecek

Mersin

Mersin Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Oynadığı son 3 maçta puan toplayamayan Hatayspor, 14 puanla ligde 9. sırada yer alıyor. Hatayspor'un bu sezon çıktığı 11 maçta 3 galibiyeti, 3 mağlubiyeti ve 5 beraberliği bulunuyor. Rakip fileleri 18 kez havalandıran Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, kalesinde ise 15 gol gördü.

Akdeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Mehdi Boudjema ve Nikola Maksimovic karşılaşmada yer almayacak.

Galatasaray karşısında galibiyet arayacak Hatay ekibi, bu maça Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda hazırlandı.

Hatayspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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