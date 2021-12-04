Dolar
13.71
Euro
15.50
Altın
1,784.01
ETH/USDT
3,856.50
BTC/USDT
47,199.00
BIST 100
1,910.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Hatayspor yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Salim Taş   | 04.12.2021
Hatayspor yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Hatay

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 26 puanla 3. sırada bulunuyor.

Ligde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgisi bulunan Medipol Başakşehir ise 22 puanla 6. sırada yer alıyor.

Hatayspor'da kart cezalıları Ruben Ribeiro ile kaleciler Abdullah Yiğiter ve Yavuz Buğra Boyar yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Onur Ergün, Sadık Baş, Bülent Cevahir ile Burak Can Çamoğlu'nun ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 49 bin 858 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'un Omicron varyantının görüldüğü İsviçre'de yeni kısıtlamalar getirildi
Türkiye'de 21 bin 495 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı
DSÖ: Yeni koronavirüs varyantlarının ortaya çıkması sürpriz değil

Benzer haberler

Antalyaspor yarın Kayserispor'a konuk olacak

Antalyaspor yarın Kayserispor'a konuk olacak

Hatayspor yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak

UEFA'dan TFF'nin 'Sunduğun Gol Olsun' projesine ödül

UEFA'dan TFF'nin 'Sunduğun Gol Olsun' projesine ödül
Beşiktaş galibiyeti unuttu

Beşiktaş galibiyeti unuttu
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kurası çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kurası çekildi