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Spor, Futbol

Hatayspor yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Mustafa Ünal Uysal  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Hatayspor yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Mersin

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde topladığı 4 puanla 3. sırada yer alan Hatayspor, aynı puanla 5. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Maçın hazırlıklarını teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamlayan bordo-beyazlı ekip, bugün hava yoluyla Alanya'ya gidecek.

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