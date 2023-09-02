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Spor, Futbol

Hatayspor, yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Mersin'de Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Mustafa Ünal Uysal  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
Hatayspor, yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak

Mersin

Mersin Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligin ilk haftasında Pendikspor'u 5-1 yenen, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından da golsüz beraberlikle ayrılan Hatayspor, 5 puanla 4. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekip, maç eksiğiyle 11. sırada bulunan Adana Demirspor karşısında galibiyet arayacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ikinci defa seyircisi karşısına çıkacak.

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