Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Hatay
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 36 puanla 7. sırada bulunan Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu ile kart cezalısı Samuel Adekugbe karşılaşmada forma giyemeyecek.
Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın kentteki hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Kayseri'ye gidecek.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.