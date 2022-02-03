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Spor, Futbol

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Salim Taş   | 03.02.2022
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Hatay

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 36 puanla 7. sırada bulunan Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu ile kart cezalısı Samuel Adekugbe karşılaşmada forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın kentteki hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

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