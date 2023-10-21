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Spor, Futbol

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Serkan Avci  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak

Mersin

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Hatayspor, ligde topladığı 14 puanla 5. sırada, Fenerbahçe ise 24 puanla lider konumda bulunuyor.

Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takım arasında yer alıyor.​

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