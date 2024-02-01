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DRON- İzmir Kemeraltı’nda bir işyerinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
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Spor, Futbol

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Mersin'de VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Mustafa Ünal Uysal  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Mersin

Mersin Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 23 karşılaşmada 25 puan toplayan ve 15. sırada bulunan Hatayspor, rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 31 gol gördü.

Hatay ekibi, 24 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 0-0 sonuçlanmıştı.

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