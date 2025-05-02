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Spor, Futbol

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Mersin'de RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Mustafa Ünal Uysal  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

Mersin

Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

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Ligde çıktığı 31 maçta topladığı 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 48 puanla 6. basamaktaki rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Sezonun bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor'da Vincent Aboubakar ve Lamine Diack sakatlıkları, Joelson Fernandes de kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

RAMS Başakşehir, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 3-0 yenmişti.

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