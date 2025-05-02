Hatayspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek

Mersin
Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
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Ligde çıktığı 31 maçta topladığı 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 48 puanla 6. basamaktaki rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Sezonun bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor'da Vincent Aboubakar ve Lamine Diack sakatlıkları, Joelson Fernandes de kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
RAMS Başakşehir, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 3-0 yenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.