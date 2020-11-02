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Spor, Futbol

Hatayspor sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Salim Taş   | 02.11.2020
Hatayspor sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı

Hatay

Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

6. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur'un sol kanattan yaptığı ortada altıpas içinde Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

8. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Selim Ilgaz'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortada kale önünde topun gelişine vuran Akintola, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-1

29. dakikada Gökhan Karadeniz'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Samassa, gole izin vermedi.

49. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında gelişine vuran Diouf'un şutunda top üstten auta çıktı. 

60. dakika Sivasspor'da Fajr'in ceza yayı üzerinde çektiği şutta meşin yuvarlak Hatayspor savunmasından döndü.

74. dakikada Hatayspor'da Diouf'un ceza sahasında çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu, ancak öncesinde pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

87. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya altıpastan gelişine vuran Akintole'nin vuruşunda top üst direkten döndü.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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