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Spor, Futbol

Hatayspor-Gaziantep FK maçında gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Mersin'de ağırladığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Sezgin Pancar  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Hatayspor-Gaziantep FK maçında gol sesi çıkmadı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal - AA

Mersin

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. 

Maçın 33. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Dragus'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Erce'nin elinde kaldı.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Hatayspor etkili geldi. Ömer Faruk Beyaz'ın sağdan pasına hareketlenen Görkem Sağlam, ceza sahası dışından gelişine vurdu. Köşeye uzanan kaleci Nita, topu güçlükle kornere çeldi.

59. dakikada konuk ekibin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde yükselen Jevtovic, meşin yuvarlağı Nkoulou'ya aşırttı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top ağlarla buluşsa da gol, ofsayt kararı nedeniyle geçersiz sayıldı.

78. dakikada Lamkel Ze'nin defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Dele-Bashiru, şutunu çekti. Kaleci Nita'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

80. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Maxim'in ara pasında kale sahasına giren Markovic'in vuruşunda top, kalecinin müdahalesiyle sağdan kornere gitti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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