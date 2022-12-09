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Spor, Futbol

Hatayspor, Burak Bekaroğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, savunma oyuncusu Burak Bekaroğlu'nu 2,5 yıllığına renklerine bağladı.

Burak Milli   | 09.12.2022
Hatayspor, Burak Bekaroğlu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Hatay

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Fatih Karagümrük forması giyen 25 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.

Oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığına yer verilen açıklamada, "Burak Bekaroğlu'na hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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