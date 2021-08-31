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Spor, Futbol

Halil Akbunar A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı

Halil Akbunar'ın, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Emrah Oktay   | 31.08.2021
Halil Akbunar A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için İstanbul'da kampa giren ay-yıldızlı ekipte Halil Akbunar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Milliler, G Grubu'nda 1 Eylül'de İstanbul'da Karadağ, 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül'de ise dış sahada Hollanda ile karşılaşacak.


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