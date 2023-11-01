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Spor, Futbol

Güneş Holding Çankayaspor, kupada 4. tura yükseldi

Can Öcal  | 01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Güneş Holding Çankayaspor, kupada 4. tura yükseldi Fotoğraf: Esra Bilgin - AA

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Trendyol 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden TFF 3. Lig temsilcisi Güneş Holding Çankayaspor, organizasyonda 4. tura yükseldi.

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