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Spor, Futbol

Gümüşdağ: Avrupa maçlarında rakiplerimiz gibi yüzde 30 seyirci hakkını kullanmak istiyoruz

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ, Avrupa kupalarında oynanacak maçlara stat kapasitenisinin yüzde 30'u kadar seyirci alınması için Türkiye Futbol Federasyonundan talepte bulunduklarını söyledi.

Ercan Çakar   | 14.10.2020
Gümüşdağ: Avrupa maçlarında rakiplerimiz gibi yüzde 30 seyirci hakkını kullanmak istiyoruz Fotoğraf: Nevzat Yıldırım/AA

İstanbul

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kendilerinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Demir Grup Sivasspor'un da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğini hatırlatan Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"UEFA'nın yüzde 30 seyirci alınması konusunda aldığı karar var. TFF de sağ olsun localarla başlangıç yaptı. Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile yapacağımız maça rakip takım yüzde 30 seyirci alabiliyor ama biz burada rövanşı oynadığımızda seyirci alamıyoruz. Bir sonraki hafta PSG ile oynuyoruz. Sivasspor da aynı durumda. Dolayısıyla hem biz hem de Sivasspor için bir dezavantaj oluyor." diye konuştu.

Gümüşdağ, taraftarların uluslararası karşılaşmalara gelmek istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunlar milli maçlar kadar önemli maçlar. Baktığınızda Rusya ile oynadığımız maçta yüzde 30 seyirci vardı. Maalesef bugün Sırbistan ile yapacağımız maçta seyirci yok. TFF'ye bir talep yazısı yolladık. Sayın Nihat (Özdemir) Bey de değerlendireceğini söyledi. Sivasspor Kulübü de bir yazı yazdı. Talebimiz, Avrupa'da oynayacağımız maçlarda, rakiplerimiz gibi biz de yüzde 30 seyirci hakkını kullanmak istiyoruz. En azından bir pilot uygulama olur. Mesafe ve kurallara uyularak TFF bunu aşama aşama tüm lige yayabilir."

"Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz"

Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'e iyi başlayamadıklarına yönelik soru üzerine, "Bizim için her maç önemli. Lige iyi başlayamadık. Maalesef 4 hafta sonunda bir puandayız. Bunlar çok doğal ve olabilir. Biz hocamıza da takımımıza da güveniyoruz. İnşallah yine şampiyonluğu zorlayan bir takım olacağız." ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ, futbolcularının lisans ve sözleşme durumuyla ilgili soruyu ise "Giuliano'nun lisansı biraz evvel kulübe yollandı. Herhangi bir engel yok. Sadece Visca değil diğer başka oyuncularımızın da sözleşmelerini uzattık. En yakın zamanda bunları kamuoyuyla paylaşacağız." şeklinde yanıtladı.

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