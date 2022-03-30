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Spor, Futbol

Göztepe'de Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi

Ali Korkmaz   | 30.03.2022
Göztepe'de Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi

İzmir

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in yerine Murat Yazıcı geldi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Sepil’in avukatı olan Murat Yazıcı'nın Sepil’in kulübü devraldığı zamanda başkanlık görevini de geçici olarak üstlenmişti.

Kulüpler Birliği’ndeki görevlerinden de istifa eden Mehmet Sepil’in yerine Göztepe Spor Kulübünü, kulüpler birliğinde Başkan Vekili Talat Papatya'nın temsil edeceği belirtildi.

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